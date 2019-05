Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi seara, in cadrul unei intalniri electorale a Partidului Social Democrat organizata la Reghin, ca este foarte important care va fi scorul alegerilor europarlamentare din data de 26 mai, ce oameni va trimite formatiunea in Parlamentul European, insa si…

- Mai multe persoane asteapta, joi dupa-amiaza, sosirea premierului Viorica Dancila la Spitalul Judetean din Targu Mures, oamenii aducand cu ei pancarte anti-PSD, dar si lumanari si coroane funerare.

- Cateva zeci de persoane s-au strans, joi dupa-amiaza, pe treptele Spitalului Judetean din Targu Mures, acolo unde este programata o vizita a premierului Viorica Dancila. Oamenii poarta pancarte cu mesaje precum “Viorico, Muresul nu te vrea”, “#nimic”, “PSD=cancerul sistemului de sanatate”, “Unde sunt…

- Cateva zeci de persoane s-au strans, joi dupa-amiaza, pe treptele Spitalului Judetean din Targu Mures, acolo unde este programata o vizita a premierului Viorica Dancila. Oamenii poarta pancarte cu mesaje precum "Viorico, Muresul nu te vrea", "#nimic", "PSD=cancerul sistemului de sanatate", "Unde…

- Viorica Dancila este așteptata, astazi, la Târgu Mureș. Potrivit Realitatea TV, zeci de protestatari o așteapta deja în strada. Aceștia au în mâna pancarte cu mesaje antiguvernamentale, huiduie și striga lozinci anti-PSD.

- In declarația sa politica: ,,Pe 26 mai, la alegerile europarlamentare, sa acordam votul nostru acelor candidați patrioți care indraznesc, cu mult curaj, sa faca auzite nevoile reale ale Romaniei in Europa. Candidații PSD sunt singurii care aduc consecvența in dezvoltarea Romaniei și dau dovada de…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a efectuat o vizita in Valea Jiului, in municipiul Lupeni. Sute de localnici au așteptat-o incolonați pe șefa Guvernului. Imaginile par desprinse din epoca de aur, atunci cand romanii recitau poezii patriotice in fața mai marelui șef al statului. …

- Guvernul a prevazut finantarea necesara institutiilor statului implicate in organizarea alegerilor europarlamentare, astfel incat "sa fie temeinic pregatit procesul electoral", a declarat, miercuri, inaintea sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila. "Discutam in sedinta de astazi inca…