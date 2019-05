Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca ziua de 26 mai este una importanta si i-a indemnat pe romani sa mearga la vot. "Este o zi importanta si asta nu v-o spun numai dumneavoastra, jurnalistilor, ci tuturor romanilor: Haideti la vot!", le-a spus Iohannis ziaristilor, inainte de a-si exercita optiunea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca a votat pentru dorinta ca Romania sa fie egala cu alte tari europene si respectata. "Am votat pentru cei care vor aduce mai mult respect pentru Romania. Am votat si pentru poporul roman, pentru demnitate si pentru dorinta de a fi egali cu cei din marea…

- Rareș Bogdan, primul pe lista candidaților PNL la alegerile europarlamentare, a votat duminica dimineața la o secție de votare din București. El a declarat la ieșirea de la urne ca a votat pentru o Romanie europeana și pentru un viitor mai bun. „Am votat pentru viitorul copiilor acestei țari, pentru…

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si la referendumul national pe justiție a inceput in strainatate la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 22.00, ora Romaniei (ora 7.00 ora locala), in sectia de votare nr.

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda. Primul roman care a votat este Dan Coroian-Vlad. El susține ca a votat impotriva hoției.Citește și: A inceput scandalul:…

- Alegeri europarlamentare 2019 și referendum 2019. Pentru a pune capat oricaror speculații privind posibile fraude la alegerile din 26 mai, Asociația pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania (APADOR-CH) a anunțat ca romanii pot afla daca și unde s-a folosit CNP-ul lor pentru vot.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca a finalizat delimitarea și stabilirea sediilor celor 18.730 de secții de votare din Romania pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. „Autoritatea Electorala Permanenta a finalizat delimitarea, numerotarea…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat joi, intr-un miting electoral organizat in localitatea suceveana Dumbraveni, ca o sa anunte daca va candida sau nu la alegerile prezidentiale din toamna acestui an dupa scrutinul pentru Parlamentul European. El a adaugat ca alegerile…