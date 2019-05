Stiri pe aceeasi tema

- Peste aproximativ doua saptamani vor avea loc alegeri pentru Parlamentul UE, iar Uniunea Europeana este vecinul Republicii Moldova direct cu care are frontiera comuna din anul 2007. UE, de ceva timp, trece prin anumite framantari profunde care se pot solda cu modificari serioase de forma si de continut…

- O sinteza a interviului acordat de Catalin Toma postului local de televiziune Atlas TV, sinteza care cuprinde teme de actualitate și de importanța pentru viitorul Romaniei. De la subiectele sensibile cum ar fi cele ce țin de administrație pana la importanța votului din 26 mai, atunci cand sunt programate…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis ieri inlocuirea din functie a ministrilor Rovana Plumb, Natalia Intotero si Tudorel Toader, au precizat surse politice prezente la reuniune, anunta Agerpres. In locul acestora au fost agreate ca propuneri deputatul Oana Florea la Ministerul Fondurilor Europene,…

- "In momentul in care un presedinte vorbeste despre un referendum, fara a mentiona intrebarea de care este vorba, e limpede ca referendumul va fi folosit ca un instrument politic, cel putin in viziunea domniei sale. Sa invoci un referendum fara a vorbi de intrebarea pe care vrei sa o pui, inseamna…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat luni ca va avea loc o remaniere guvernamentala inainte de alegerile europarlamentare, subliniind ca nu crede ca ministrii aflati pe lista de candidati, cum sunt...

- Președintele PSD Dambovița, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, va deschide lista Partidului Social Democrat pentru alegerile europarlamentare. Plumb este urmata Post-ul Euroalegeri 2019: Rovana Plumb, președintele PSD Dambovița, locomotiva partidului pentru europarlamentare apare prima data…

- Guvernul a prevazut finantarea necesara institutiilor statului implicate in organizarea alegerilor europarlamentare, astfel incat "sa fie temeinic pregatit procesul electoral", a declarat, miercuri, inaintea sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila. "Discutam in sedinta de astazi inca…

- Luni, la Palatul Parlamentului, are loc sedinta Biroului Permanent National al PSD, urmand sa se discute despre pregatirile pentru alegerile europarlamentare din luna mai, sustin surse citate de Mediafax.La intrunire urmeaza sa participe și premierul Viorica Dancila. Ședința PSD este prima…