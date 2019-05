Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat la europarlamentare, a declarat ca proiectul Aliantei 2020 USR PLUS nu a fost creat doar pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, ci si pentru reconstructia Romaniei, printr-o reforma a Constitutiei, investitii in educatie, sanatate si infrastructura,…

- Evenimentul va fi deschis la ora 16,00 de un concert, iar de la ora 19,30 vor fi discursurile presedintilor celor doua partide, Dan Barna si Dacian Ciolos, si ale candidatilor la europarlamentare, conform unui comunicat transmis de Alianta 2020 USR PLUS. Organizatorii anunta ca mitingul va fi unul…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, considera foarte important Summitul UE care va avea loc joi la Sibiu, unde se va discuta despre nominalizarile pentru posturile importante la nivel european. "Ceea ce este esential pentru Romania si pentru Europa este summitul european la care participa toti sefii de…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni, la Bistrita, ca Alianta 2020, formata impreuna cu USR, ar putea castiga sase pana la zece mandate la alegerile europarlamentare, din totalul de 33. Ciolos a adaugat ca ambitia aliantei este sa se situeze pe prima pozitie in urma scrutinului din 26 mai.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri, la Craiova, ca alegerile europarlamentare din 26 mai trebuie sa reprezinte un moment de referendum in care romanii sa aleaga ce directie doresc pentru Romania. Potrivit lui Ciolos, scorul electoral al Aliantei 2020 USR-PLUS, al carei co-presedinte…

- ”Va dați seama cum s-a dus telegrama asta pe toata filiera NATO? Șeful Marelui Stat Major e ilegal in funcție, președintele a mințit in motivare, spune o instanța de judecata din București. Eu sper din tot sufletul, pentru a mai avea o șansa cu țara noastra, ca razboiul acesta se va incheia pe 26…

- Fostul premier Dacian Cioloș a lasat sa se ințeleaga ca ia in calcul o candidatura la alegerile prezidențiale, care vor avea loc la sfarșitul acestui an. Președintele PLUS a declarat, sambata, la Galați, ca alianța cu USR va funcționa pana la europarlamentare, daca ca aceasta se poate prelungi și la…