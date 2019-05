Pregatirile pentru alegerile europene din 23-26 mai intra in linie dreapta, cu ultimele actiuni de campanie electorala in saptamana dinaintea votului. Agentia de presa britanica Reuters prezinta cateva motive pentru care acest scrutin conteaza. Cine si pentru ce voteaza? Peste 400 de milioane de persoane din cele 28 de state membre vor putea vota in perioada 23-26 mai, inclusiv aproape 50 de milioane de cetateni britanici a caror tara urma sa paraseasca blocul comunitar in martie acest an. Voturile lor pentru 73 de eurodeputati, care in cateva saptamani ar putea sa fie nevoiti sa renunte la mandate,…