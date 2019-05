Exit Poll ora 23

USR PLUS a câștigat Capitala La ora 23, Exit Poll-ul efectuat de CURS/ Avangarde nu marchează schimbări față de cel de la ora 21: PSD -25,7% PNL -25,7% USR PLUS -23,9% PRO ROMANIA -5,7% UDMR -5,4% PMP -5,2% ALDE -4,7% În Capitală s-a înregistrat o participare record de peste 50%. Voturile de aici s-au împărțit după cum urmează: USR PLUS -46,6% PNL -15,1% PSD - 14,7%… [citeste mai departe]