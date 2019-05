Stiri pe aceeasi tema

- In linii mari, situatia se prezinta astfel: USR : 8 capitale in judete PSD + 4 capitale in judete PNL PNL: 1 capitala intr-un judet PSD si atat UDMR a castigat capitalele de judet in toate judetele unde a luat celelalte mai multe voturi. Nici PSD nu a castigat capitale de judet in afara judetelor unde…

- USR-PLUS a caștigat alegerile europarlamentare in Timiș cu un procent de 32,34%, conform rezultatelor finale facute publice de Biroul Electoral Județean. La alegerile europarlamentare, in Timiș rezulta un total de 324.822 voturi valabil exprimate. Iata rezultatele finale, conform BEJ: Alianța 2020 USR-PLUS…

- Așa cum era de așteptat, in județul Covasna cele mai multe voturi le-a obținut UDMR, partid votat de 51.923 de covasneni, respectiv 69% dintre cei care au votat. Potrivit Agerpres, Conducerea UDMR Covasna a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca rezultatul alegerilor europarlamentare…

- UDMR a obtinut cele mai multe voturi in judetul Covasna la alegerile europarlamentare de duminica, peste 69%, fiind urmata la mare distanta de PNL, USR si PSD, releva numaratoarea paralela efectuata de social democrati. Potrivit sursei citate, UDMR ar fi obtinut 51.923 voturi, respectiv 69%, PNL 6.446,…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) și Grupul de studii socio-comportamentale – Avangarde a prezentat rezultatele exit-poll-ului realizat la nivel național: PSD – 25.8% PNL – 25.8% USR-PLUS – 23.9% Pro Romania – 5,4% UDMR – 5,4% PMP – 5,2% ALDE – 4,9% ALTII – 3,3% Exit-poll-ul a fost realizat…

- EXIT POLL Europarlamentare 2019 – PSD, PNL și USR PLUS au primit cele mai multe voturi din partea romanilor la alegerile europarlamentare, potrivit unor surse citate de Realitatea TV. EXIT POLL Europarlamentare 2019 – PSD, PNL și USR PLUS au primit cele mai multe voturi din partea romanilor la alegerile…

- UNPR, partidul condus de Gabriel Oprea, și-a lansat, astazi, candidații la alegerile europarlamentare la Timișoara. Evenimentul, care a avut loc la Sala Capitol, nu a fost unul cu fast, participand membri ai partidului din zona de vest a țarii, care au ascultat discursurile unor reprezentanți ai UNPR.…

- Biroul Electoral Central a stabilit, miercuri, prin tragere la sorti, ordinea pe buletinele de vot la alegerile europarlamentare din 26 mai. PSD, Alianta 2020 USR-PLUS si Pro Romania se afla pe primele trei pozitii . In sedinta din 17 aprilie, Biroul Electoral Central a incheiat procesul-verbal privind…