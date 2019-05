Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca referendumul si alegerile europarlamentare sunt "legate", in conditiile in care respectarea principiilor statului de drept este o valoare europeana.



"Chemam pe cei care vor veni sa voteze pentru alegerile europarlamentare sa voteze da si la referendum, pentru ca cele doua lucruri sunt legate. Programul nostru electoral pentru europarlamentare e legat in primul rand de respectarea valorilor si principiilor statului de drept, al bunei functionari a Justitiei. Sunt valori europene aceste…