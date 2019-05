#europarlamentare2019 Cioloş, întrebat dacă a susţinut mai mult fermierii francezi: Dezinformare PSD Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca nu a sustinut mai mult fermierii francezi cand a fost comisar european, subliniind ca aceasta este o "dezinformare PSD" si a precizat ca subventiile fermierilor francezi scad, in timp ce ale celor romani cresc.



"Din aceste motive subventiile pentru Franta, Italia, Olanda si asa mai departe scad de cand am facut eu reforma in politici agricole comune si tot din aceste motive subventiile pentru agricultorii romani cresc, fata de 50 si ceva de euro la hectar cat am avut la momentul aderarii.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

