Cetatenii Uniunii Europene cu drept de vot isi vor alege, in perioada 23-26 mai, reprezentantii in Parlamentul European pentru urmatorii cinci ani. Activitatea celei de-a opta legislaturi a Parlamentului European s-a incheiat pe 18 aprilie 2019. Alegerile europene din luna mai sunt organizate in temeiul dispozitiilor legii electorale europene (actualizata succesiv in 2002 si 2018), insa detaliile practice privind procedurile electorale sunt stabilite prin norme nationale care pot suferi modificari in fiecare stat membru.



Astfel, in Olanda alegerile vor avea loc pe 23 mai, in Irlanda…