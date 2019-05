Stiri pe aceeasi tema

- Formatiunea franceza de extrema-dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement National), condusa de Marine Le Pen, ar fi pe primul loc la alegerile europene, cu circa 24% din voturi, in fata partidului presedintelui Emmanuel Macron, Republica in Mars (La Republique en Marche), care ar fi obtinut intre 22…

- Formatiunea franceza de extrema-dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement National), condusa de Marine Le Pen, ar fi pe primul loc la alegerile europene, cu circa 24% din voturi, relateaza presa internaționala. Astfel, partidul extremist ar fi în faţa partidului preşedintelui Emmanuel…

- Aproximativ o cincime dintre alegatorii din Franta votasera pana la pranz in alegerile pentru Parlamentul European, in cazul mentinerii acestei tendinte urmand ca prezenta la vot sa o depaseasca pe cea inregistrata la scrutinul similar din 2014, a anuntat duminica Ministerul de Interne francez, citat…

- In ajunul celor patru zile ale scrutinului european, partidul de extrema dreapta FPOe a scazut in sondaje in Austria dupa scandalul care a afectat imaginea liderilor sai, Adunarea Nationala a lui Marine Le Pen devanseaza partidul lui Emmanuel Macron in Franta, in timp ce in Germania conservatorii…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat luni ca vede pentru "prima data o complicitate intre nationalisti si interesele straine" pentru dezmembrarea Europei, vizandu-l pe lobbyistul Steve Bannon, "apropiat puterii americane", precum si pe rusi, care "nu au fost niciodata atat de intruzivi",…

- Cu trei saptamani inainte de alegerile europene, un scrutin crucial pentru presedintele francez Emmanuel Macron, partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement national /RN/) devanseaza formatiunea prezidentiala Republica in Mars (La Republique en Marche /LREM/), conform rezultatelor…