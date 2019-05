Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PER, Danuț Pop, susținator al PSD la europarlamentare, a transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca fostul premier Dacian Cioloș ii „aburește” pe romani in campanie.„In cautare de idealisti, Ciolos continua sa-i abureasca pe romani, fara sa le spuna adevarul. Chestiunea…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a ironizat si el afirmatiile lui Liviu Dragnea, acesta declarand la Botosani ca daca vor si alesi, USR-PLUS le vor lua oamenilor „casele, terenurile, frigiderele aragazele”.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta lansarea "Ghidului alegatorului roman in strainatate", avand in vedere alegerile europarlamentare din 26 mai. Ghidul include informatii referitoare la persoanele care au drept de vot, actele in baza carora se poate vota in strainatate si procedura de vot,…

- Dacian Cioloș, fost premier al Romaniei, actualmente președinte al PLUS, vine cu explicații privind cele doua plecari din partidul sau. In ultimele zile, doi dintre candidații aflați pe lista pentru alegerile europarlamentare au decis sa se desparta de formațiunea fostului șef al executivului.Citește…

- Liderii PLUS și USR, Dacian Cioloș și Dan Barna, au depus, marți la BEC, peste 500.000 de semnaturi și lista candidaților pentru alegerile europarlamentare. Cei doi au declarat ca acesta este un pas in plus pentru a scapa Romania de hoție și pentru a repune țara noastra pe drumul spre Europa.„Astazi…

- Senatorul USR de Timiș Nicu Falcoi spune ca decizia abuziva de azi a Biroului Electoral Central de respingere a cererii de inscriere in competiția electorala pentru alegerile europarlamentare a Alianței 2020 USR-PLUS este una profund nedemocratica. Falcoi afirma ca, orice se va intampla in viitor, cele…

- Fostul premier Dacian Cioloș a lasat sa se ințeleaga ca ia in calcul o candidatura la alegerile prezidențiale, care vor avea loc la sfarșitul acestui an. Președintele PLUS a declarat, sambata, la Galați, ca alianța cu USR va funcționa pana la europarlamentare, daca ca aceasta se poate prelungi și la…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a declarat, luni, ca este în relații bune cu Klaus Iohannis și ca a discutat, în urma cu câteva saptamâni, cu președintele despre situația politica din România și chestiuni legate de Uniunea Europeana, potrivit Mediafax. Chestionat, luni seara…