#europarlamentare2019/ Campania electorală - la final Campania electorala pentru alegerile europarlamentare se incheie sambata la ora 7,00. Timp de 30 de zile, partidele intrate in cursa pentru un loc in Parlamentul European, dar si candidatii independenti au incercat sa convinga electoratul ca merita sa il reprezinte la Bruxelles. Tot in aceasta perioada, alegatorii au fost informati si cu privire la referendumul national consultativ convocat de presedintele Klaus Iohannis pe teme legate de Justitie. Cetatenii cu drept de vot urmeaza sa-si spuna parerea pe temele propuse de seful statului tot duminica. Conform legislatiei in vigoare, dupa incheierea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 30 de zile, partidele intrate in cursa pentru un loc in Parlamentul European, dar si candidatii independenti au incercat sa convinga electoratul ca merita sa il reprezinte la Bruxelles.Tot in aceasta perioada, alegatorii au fost informati si cu privire la referendumul national consultativ…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare se incheie sambata la ora 7,00. Timp de 30 de zile, partidele intrate in cursa pentru un loc in Parlamentul European, dar si candidatii independenti au incercat sa convinga electoratul ca merita sa il reprezinte la Bruxelles. Tot in aceasta perioada,…

- Sambata este, oficial, prima zi a campaniei electorale. Urmeaza 30 de zile in care candidatii celor 13 partide si trei independenti vor incerca sa convinga electoratul ca merita un mandat in Parlamentul European. In campanie va fi si presedintele Klaus Iohannis, care a semnat, joi, decretul…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare a inceput, oficial, pe 27 aprilie, ora 00,00, și se termina pe 25 mai 2019, ora 7,00. Romania va avea 32 de reprezentanți in Parlamentul European care vor fi aleși in 26 mai. In cursa pentru Parlamentul European s-au inscris 14 partide și trei candidați…

- Campania electorala pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European pe posturile de radio si televiziune are loc in perioada 27 aprilie 2019 (ora 00.00) - 25 mai 2019 (ora 07.00), scrie news.ro. In sedinta din 9 aprilie, membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) au…

- Principalul front al opozitiei poloneze si-a lansat sambata campania pentru alegerile europarlamentare, sustinand ca formatiunea conservatoare aflata la putere, Partidul Lege si Justitie (PiS), ar putea in final sa scoata Polonia din UE, relateaza Reuters. Polonezii sprijina cu o larga majoritate ramanerea…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a reluat seria intalnirilor cu cetațenii județului Cluj, in cadrul programului „Audiențe in teritoriu”, anunța CJ Cluj intr-un comunicat de presa. Coincidența sau nu, acest program platit din bani publici, ca nu se deplaseaza cu mașina personala, este…

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central (BEC), lista de semnaturi de sustinere si cea de candidati pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Presedintele de onoare, Traian Basescu, cel care deschide lista de candidati ai PMP, a declarat ca au fost depuse…