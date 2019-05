Stiri pe aceeasi tema

- A fost publicate, in jurul orelor 03.00, rezultatele partiale transmise de Biroul Electoral Central, dupa ce s au totalizat 17.522 de sectii din totalul de 19.171, in procent de 91,40 .PNL 27,11 PSD 23,84 Alianta USR PLUS 20,38 Pro Romania 6,65 UDMR 5,70 PMP 5,58 .Prezenta vot europarlamentare: 50,82…

- Biroul Electoral Central anunta ca duminica, pana la ora 18.00, au votat 39,01% dintre alegatori pentru alegerile europarlamentare si 32,49% pentru referendumul pe justitie initiat de președintele Klaus Iohannis.

- Ora 17.15 A fost atins pragul de 30% pentru validarea referendumului. Potrivit datelor BEC, la ora 17.15 pentru referendum au votat 5.524.771 de votanti (32% din alegatori). Ora 17.00 35,07% dintre români au votat la europarlamentare, pâna la ora 17.00/ La referendum, prezenta…

- Biroul Electoral Central anunta ca duminica, pana la ora 16.00, au votat 31,29% dintre alegatori pentru alegerile europarlamentare si 25,90% pentru referendumul pe justitie initiat de Klaus Iohannis.

- Biroul Electoral Central anunța ca duminica, pana la ora 15.00, au votat 27,68% dintre alegatori pentru alegerile europarlamentare și 22,83% pentru referendumul pe justiție inițiat de Klaus Iohannis, conform Mediafax.Citește și: SCANDAL Viorica Dancila a fost CERTATA de un cetațean de la vot:…

- Biroul Electoral Central anunța ca duminica, pana la ora 12.00, au votat 15,06 % dintre alegatori pentru alegerile europarlamentare și 12,16% pentru referendumul pe justiție inițiat de Klaus Iohannis.

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 27 mai - 2 iunie: *** Biroul Electoral Central incepe sa prezinte, luni dimineata, rezultatele partiale privind alegerile europarlamentare si referendumul national desfasurate pe 26 mai. BEC, birourile electorale judetene, birourile electorale ale…

