europarlamentare2019/ BEC - rezultate provizorii pentru ora 7,50: PNL - 26,79%; PSD - 23,38%

PNL a obtinut la alegerile europarlamentare de duminica 26,79% dintre voturi, PSD - 23,38%, iar Alianta USR PLUS - 21,40%, potrivit rezultatelor provizorii obtinute dupa centralizarea datelor din 18.705 sectii de votare din tara din totalul de 18.730.



Totodata, pentru UDMR au votat 5,44% dintre alegatori, 6,61% - pentru Pro Romania, 4,24% - ALDE si 5,65% - PMP.



In ceea ce priveste votul in diaspora, dupa centralizarea datelor din 309 de sectii din cele 441 deschise in strainatate, pe primul loc in preferintele alegatorilor se afla Alianta USR PLUS - 41,42%, urmata de PNL…