Stiri pe aceeasi tema

- PNL conduce in alegerile europarlamentare de duminica, 26 mai, cu 26.80%, urmat de PSD 23.39% si de Alianta 2020 USR – PLUS 21.39%, anunta Biroul Electoral Central, dupa numararea voturilor din 96.7% dintre sectiile de votare. Pe locurile urmatoare se situeaza PRO Romania – 6,61%, urmat de PMP – 5,66%,…

- Alianța 2020 USR-PLUS a obținut o victorie categorica in Municipiul București, la alegerile europarlamentare din 26 mai, potrivit rezultatelor partiale de la Biroul Electoral Central, duminica noaptea. Astfel, diferenta dintre primul clasat si PSD. aflat oe locul doi, este de peste 20 de procente. PNL…

- Alegerile europarlamentare și referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis i-au scos la urne pe romani intr-o mobilizare fara precedent. Aproape 9 milioane de oameni au răspuns prezent la votul din 26 mai, care a însemnat în primul rând o înfrângere a principalului…

- UPDATE, 27.05.2019 – PNL conduce in alegerile europarlamentare de ieri cu 26,96 %, urmat de PSD 23,60% si de Alianta 2020 USR – PLUS 20,91%, anunta Biroul Electoral Central, dupa numararea voturilor din 95% dintre sectiile de votare. Pe locurile urmatoare se situeaza PRO Romania – 6,64%, UDMR – 5,56…

- Biroul Electoral Central, birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate vor furniza zilnic rezultate partiale, incepand de luni, de la ora 9,00, ora Romaniei. Ora la care informatiile…

- A fost publicate, in jurul orelor 03.00, rezultatele partiale transmise de Biroul Electoral Central, dupa ce s au totalizat 17.522 de sectii din totalul de 19.171, in procent de 91,40 .PNL 27,11 PSD 23,84 Alianta USR PLUS 20,38 Pro Romania 6,65 UDMR 5,70 PMP 5,58 .Prezenta vot europarlamentare: 50,82…

- EXIT POLL EUROPARLAMENTARE 2019: Biroul Electoral Central a acreditat CURS si AVANGARDE pentru efectuarea de sondaje de opinie la iesirea de la urne la alegerile europarlamentare din 26 mai, la nivel national.

- Ph-online.ro este singurul ziar local care va prezenta datele Exit Poll la alegerile europarlamentare din 26 mai, in colaborare cu Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) și Grupului de studii socio-comportamentale - Avangarde, acreditate de Biroul Electoral Central. Datele exit poll vor fi…