- PNL a obtinut la alegerile europarlamentare de duminica 29,43% dintre voturi, PSD – 28,51%, iar Alianta USR PLUS – 11,57%, potrivit rezultatelor partiale obtinute dupa centralizarea datelor din 3.332 sectii de votare din tara din totalul de 18.730. Totodata, pentru UDMR…

- Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare a fost, duminica, pana la ora 19,00, de 42,87%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In total au votat 7.832.880 de alegatori, dintre care in mediul urban - 4.503.162 si in rural - 3.329.718. !function(e,t,s,i){var…

- Prezenta la urne pe tara la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis a fost, duminica, pana la ora 18,00, de 32,49, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In total au votat pana la ora 18,00 - 5.936.535 alegatori. In mediul urban au votat 3.497.143 si in rural…

- Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare a fost, duminica, pana la ora 16,00, de 31,29%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In total au votat 5.717.682 de alegatori, dintre care in mediul urban - 3.373.977 si in mediul rural - 2.363.705. !function(e,t,s,i){var…

- Prezenta la urne pe tara la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis a fost, duminica, pana la ora 15,00, de 22,78%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. Total votanti au fost 4.170.838, dintre care in mediul urban - 2.512.524, iar in mediul rural - 1.658.314.…

- Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare a fost, duminica, pana la ora 13,00, de 20%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In mediul urban au votat 2.156.745 de alegatori si in mediul rural - 1.466.533. !function(e,t,s,i){var n="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName("script")[0],d=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(i)&&(i=d+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else…

- Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare a fost, duminica, pana la ora 10,00, de 6,5%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In mediul urban au votat 685.607 de alegatori si in mediul rural - 503.467. !function(e,t,s,i){var n="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName("script")[0],d=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(i)&&(i=d+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else…

- Rareș Bogdan a spus, duminica, intr-un miting la Focșani, ca PNL a ajuns la 27% in opțiunile de vot ale romanilor și ca partidul e pe un trend ascendent, in timp ce PSD se prabușește. Insa, luni seara, la Romania TV, fostul jurnalist, cap de lista la europarlamentare din partea PNL, a spus ca baga…