- Prezenta la urne pe tara la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis a fost, duminica, pana la ora 18,00, de 32,49, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In total au votat pana la ora 18,00 - 5.936.535 alegatori. In mediul urban au votat 3.497.143 si in rural…

- Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare a fost, duminica, pana la ora 16,00, de 31,29%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In total au votat 5.717.682 de alegatori, dintre care in mediul urban - 3.373.977 si in mediul rural - 2.363.705. !function(e,t,s,i){var…

- Prezenta la urne pe tara la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis a fost, duminica, pana la ora 15,00, de 22,78%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. Total votanti au fost 4.170.838, dintre care in mediul urban - 2.512.524, iar in mediul rural - 1.658.314.…

- Lugojenii incep sa iasa in numar mare la urne, iar la unele secții de votare s-au format cozi. Conform datelor Biroului Electoral Central, pana la ora 15, in municipiul Lugoj și satele aparținatoare, Tapia și Maguri, au votat peste 10.100 de persoane la alegerile Europarlamentare și peste…

- Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare a fost, duminica, pana la ora 13,00, de 20%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In mediul urban au votat 2.156.745 de alegatori si in mediul rural - 1.466.533. !function(e,t,s,i){var n="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName("script")[0],d=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(i)&&(i=d+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else…

- Conform datelor Biroului Electoral Central (BEC) prezența la vot in județul Salaj, la ora 13, a fost intr-un procent de 19,70 la suta pentru alegerile europarlamentare și 16,80 la suta pentru referendum. Dintre cei 197.036 de alegatori, 38.900 cetațeni dintre cei inscriși pe listele permanente și speciale,…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE Biroul Electoral Central anunta ca duminica, pana la ora 11.00, au votat 10,58 % dintre alegatori…

- Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare a fost, duminica, pana la ora 10,00, de 6,5%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In mediul urban au votat 685.607 de alegatori si in mediul rural - 503.467. !function(e,t,s,i){var n="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName("script")[0],d=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(i)&&(i=d+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else…