Stiri pe aceeasi tema

- Peste 7700 de timiseni au votat pana la ora 8 a diminetii in cadrul scrutinului pentru alegerile europarlamentare, arata datele Biroului Electoral Central, in timp la Referendum au stampila pe cele doua buletine peste 6700 de persoane. Conform primei raportari transmise de Biroul Electoral Central,…

- Un medic din China a postat o inregistrare video in legatura cu motivul neobisnuit pentru care un pacient s-a prezentat la spital acuzand disconfort la nivelul urechii - un paianjen care isi construise cuib in interiorul canalului auditiv al barbatului, relateaza joi UPI. Videoclipul, filmat la un spital…

- Dupa numararea a 99,5% din voturi, 51,7% dintre acestea au fost pentru Pendarovski, candidatul coalitiei aflate la guvernare, a informat Comisia Electorala . Rivala sa, Goradna Siljanovska-Davkova de la partidul nationalist VMRO-DPMNE, a obtinut 44,7% din voturi. Cei doi au avut rezultate…

- Cifra de afaceri a Orange Romania a scazut cu 2% in primul trimestru al acestui an, pana la 265 de milioane de euro, fata de perioada similara a anului trecut , a anunțat compania. Scăderea vine în principal pe fondul modificării tarifelor de interconectare pentru apelurile de voce mobilă…

- Un proiect de act normativ care reglementeaza organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, elaborat de Ministerul Finanțelor, estimeaza reducerea veniturilor la bugetul de stat cu valoarea dividendelor incasate de FSDI in contul acțiunilor transferate in portofoliul FSDI,…

- Codul muncii ar putea fi modificat de o noua inițiativa legislativa care a fost depusa la Senat, propunere care ar viza modul de negociere a termenilor... The post Contractele de munca s-ar putea incheia in prezența avocaților appeared first on Renasterea banateana .

- Tudor Chirila le-a raspuns celor care il ataca pentru ca se implica in problemele politice si sociale, a declarat ca este o idiotenie sa te gandesti ca nu se cade sa-l critici pe cel care te plateste si a marturisit ca nu a cantat niciodata in campanii electorale, insa nu este de acord ca artistii sa…

- Senatorul USR de Timiș Nicu Falcoi spune ca decizia abuziva de azi a Biroului Electoral Central de respingere a cererii de inscriere in competiția electorala pentru alegerile europarlamentare a Alianței 2020 USR-PLUS este una profund nedemocratica. Falcoi afirma ca, orice se va intampla in viitor, cele…