Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit, prin tragere la sorti, ordinea partidelor pe buletinul de vot la alegerile europarlamentare din 26 mai. Pe primele 3 locuri se afla PSD, Alianta 2020 USR PLUS si Partidul Pro Romania. Urmeaza UDMR, PNL, ALDE, Partidul PRODEMO, PMP, Partidul Socialist…

- Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit miercuri, prin tragere la sorti, ordinea partidelor pe buletinul de vot la alegerile europarlamentare din 26 mai, pe primele 3 locuri aflandu-se PSD, Alianta 2020 USR PLUS si Partidul Pro Romania.Urmatoarele pozitii sunt ocupate de UDMR, PNL, ALDE,…

- Biroul Electoral Central a validat, in ședința de sambata, candidaturile altor doi independenți, George Simion și Peter Costea, la alegerile europarlamentare din 26 mai. . De asemenea, BEC a respins candidaturile a patru independenți, potrivit Mediafax.Candidaturile independenților George…

- "Numeroși membri ai Partidului Social Democrat Independent, fondat de cunoscutul politician Dan Marian Vanghelie au fost astazi la Biroul Electoral Central pentru a susține lista de candidați pentu alegerile europene din acest an. Fostul edil Vanghelie a anunțat ca PSDI prezinta Biroului Electoral…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a organizat miercuri o sesiune de consultari cu reprezentantii partidelor politice si ai asociatiilor cetatenilor romani din Marea Britanie privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European (PE) din 26…

- Alianța USR-PLUS a anunțat, joi, ca Biroul Electoral Central a respins cererea sa pentru înscrierea la europarlamentare, sub pretextul ca liderii Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura ca președinți ai partidelor respective în Registrul partidelor. Ce va așteptați sa se întâmple?…

- Tragerea la sorti a celor cinci judecatori ai ICCJ membri ai Biroului Electoral Central pentru alegerile europarlamentare din 26 mai are loc astazi, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, scrie news.ro.Tragerea la sorti are loc in conformitate cu prevederile alrticolului 24 din Legea…

- Mai sunt 4 luni pana la alegerile europarlamentare. Mediafax a lansat ocampanie in care va ofera toate informațiile despre cine se afla pe listele partidelor, mutarile de ultima ora a aleșilor, dar și despre negocierile duse pentru ocuparea locurilor eligibile pe listele formațiunilor politice.Informații…