#europarlamentare2019/ Arad: Un bărbat aflat în arest a votat deşi avea interdicţie de la judecători Un barbat aflat in arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad a votat la alegerile de duminica, dupa ce a solicitat si i s-a aprobat urna mobila, desi el are o condamnare prin care ii este interzis inclusiv dreptul de a vota, a anuntat IPJ. Barbatul are 47 de ani si a solicitat urna mobila vineri, cererea fiind aprobata de catre presedintele sectiei de votare nr. 93, din municipiul Arad. El a votat duminica dimineata, la ora 08,10, insa ulterior s-a constatat ca avea interdictie de la judecatori. "In urma verificarilor efectuate, a rezultat ca barbatul are interdictia de a vota, ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

