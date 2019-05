#europarlamentare2019 Aplicaţia euandi2019 a avut un record de 1,28 milioane de utilizatori Aplicatia de consiliere privind votul euandi2019, dezvoltata de Institutul Universitar European (IUE) si de Universitatea din Lucerna, a fost folosita in acest an de 1,28 de milioane de utilizatori, care au completat chestionarul aferent inainte de alegerile europene, informeaza vineri un comunicat al IUE trimis Agerpres. Pentru a treia oara consecutiv dupa alegerile europene din 2009 si 2014, aplicatia de la nivel european i-a ajutat pe cetateni sa afle ce partid li se potriveste cel mai bine preferintelor atat in tara lor, cat si in Europa. In plus, acest instrument furnizeaza date comparabile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

