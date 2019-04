#europarlamentare2019 Alianţa USR PLUS organizează primul miting electoral la Cluj-Napoca Alianta USR PLUS anunta ca primul miting electoral din campania pentru alegerile europarlamentare va fi organizat la Cluj-Napoca pe 5 mai.



"La Cluj-Napoca va avea loc, pe 5 mai, primul miting electoral al Aliantei 2020 USR PLUS formata din Partidul Uniunea Salvati Romania (USR) si Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS). Pentru ambele partide, acesta va fi primul eveniment de acest tip pe care il organizeaza. Alianta 2020 USR PLUS marcheaza prin acest miting inceputul oficial al campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, primele alegeri dupa doi ani de cand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

