Cetatenii cu drept de vot din Uniunea Europeana aleg, in perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor institutii ale UE in cursul acestui an, transmite Reuters.



Primii dintre cei 427 de milioane de alegatori europeni care se prezinta la vot sunt britanicii si olandezii, care vor face acest lucru joi, 23 mai.



Regatul Unit nu ar fi trebuit sa participe la acest vot, dar este obligat intrucat Brexitul a fost amanat. Nu este asteptat niciun exit-poll in Regatul Unit, dar in Olanda va fi difuzat unul la…