#europarlamentare2019 Alegătorii din 21 de ţări votează duminică pentru alegerea viitorului Parlament European Alegatorii din 21 de tari membre ale Uniunii Europene sunt invitati duminica la urne pentru alegerea viitorilor membri ai Parlamentului European.



In primele trei zile ale scrutinului, organizat in perioada 23-26 mai, si-au exprimat dreptul de vot alegatorii din Olanda, Marea Britanie, Irlanda, Republica Ceha, Letonia, Malta si Slovacia.



Duminica voteaza majoritatea tarilor membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Spania, Suedia.

