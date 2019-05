#europarlamentare2019/ AEP: Peste 21 de milioane de buletine de vot au fost comandate pentru alegeri Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat vineri ca a comandat 20.104.459 de buletine de vot pentru a fi folosite la sectiile de vot din tara, 18.545.515 de timbre autocolante si 93.650 de stampile cu mentiunea 'votat'. Conform unui comunicat de presa al AEP, pentru sectiile de vot din strainatate au fost comandate 1.333.500 de buletine de vot, 1.301.230 de timbre autocolante, 2.147 de stampile cu mentiunea votat. AEP reaminteste ca, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului 6/2019 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru membrii din Romania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fitch Ratings a imbunatatit miercuri, de la "negativa" la "stabila", perspectiva de rating atribuita primelor doua banci din Romania, Banca Comerciala Romana SA (BCR) si BRD-Groupe Societe Generale SA (BRD), si a confirmat la "BBB plus" ratingurile lor pe termen lung, informeaza un comunicat al agentiei…

- Guvernul Romaniei va aloca noua milioane de lei, din fondul de rezerva bugetara, pentru vizita Papei Francisc in Romania. Pe lista proiectelor de hotarare ce vor fi dezbatute maine, 3 aprilie, de catre Guvernul Romaniei, in frunte cu Prim Ministrul Viorica Dancila, se afla și suplimentarea bugetului…

- Incepand de duminica, 31 martie, vom plati mai mult pentru sticlele de bere, de suc sau de apa pentru ca revine garanția pe ambalajele reciclabile. Vom plati 50 de bani in plus in magazine pentru fiecare bautura imbuteliata, insa vom recupera banii daca returnam sticlele goale. In acest condiții, marile…

- "A spus-o si doamna prim-ministru foarte clar, dupa parerea mea, sunt discutii care au fost purtate, discutii care se vor purta in continuare, cu actori importanti si relevanti din domeniile respective, urmand ca intr-o perioada destul de scurta sa se ajunga la o concluzie, pastrandu-se obiectivele…

- Suma necesara pentru desfasurarea alegerilor europarlamentare in Romania este de 252 de milioane de lei, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, la finalul sedintei in care au fost aprobate mai multe hotarari de guvern ce privesc scrutinul din 26 mai. Aceste hotarari…

- In decembrie 2018, PNL si USR au sesizat CCR in privinta proiectului de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 90/2018 referitoare la infiintarea Sectiei de investigare a magistratilor. "Avem motive atat cu privire la modul in care a fost adoptata aceasta OUG, precum si modalitatea…

- Majoritatea fondurilor care administreaza Pilonul II de pensii vor sa se retraga din Romania din cauza OUG 114, a susținut luni Valentin Lazea, economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Este vorba de celebra ordonanța adoptata in decembrie de catre Guvern, prin care se impun o serie de condiții…

- Seful statului iese cu un anunt, vineri, privind bugetul de stat pe 2019, care a ajuns la promulgare miercuri, dupa o intarziere de peste doua luni. Presedintele a transmis denja, prin vocea purtatorului de cuvant Madalina Dobrovolschi, ca "bugetul de stat pentru anul 2019 nu este destinat dezvoltarii…