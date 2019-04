Stiri pe aceeasi tema

- INFORMAȚII GENERALE. Membrii din Romania in Parlamentul European sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, in condițiile prezentei legi. Mandatul membrilor din Romania in Parlamentul European este de 5 ani. Membrii din Romania in Parlamentul European se aleg pe baza de scrutin…

- Autoritatea Electorala Permanenta AEP a elaborat si lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare privind unele masuri pentru buna organizare a alegerilor europarlamentare din 26 mai.Proiectul de hotarare vizeaza masuri tehnice precum operationalizarea sistemului informatic de monitorizare a prezentei…

- Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat proiectul privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019

- Judecatorii de la Curtea Constitutionala (CCR), au motivat miercuri hotararea prin care aratau ca se poate organiza un referendum in ziua alegerilor europarlamentare, declarand neconstitutionala o prevedere introdusa de PSD in legea alegerilor pentru Parlamentul European.

- Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat proiectul de hotarare privind procedura de eliberare a adeverintelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de art. 73 alin. (3) si (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si…

- Deputatul Gabriela Podașca va reprezenta PRO Romania in cadrul training-ului organizat de rețeaua tinerilor parlamentari din Parlamentul European – EU40, in vederea pregatirii alegerilor europarlamentare din mai.Cursurile se desfașoara in perioada 5-6 martie și sunt adresate tinerilor politicieni…

- Pe 16 ianuarie, Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra acestei legi. "Prin continutul normativ, unele dispozitii sunt contrare prevederilor constitutionale si jurisprudentei instantei de contencios constitutional", arata seful statului in sesizare.El sustine ca…