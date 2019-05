europarlamentare2019/ Absenteismul a crescut constant la alegerile europene de-a lungul anilor

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de participare la alegerile pentru Parlamentul European a scazut gradual inca de la primul vot pan-european de acum patru decenii. Paradoxal, scaderea poate fi oprita doar printr-o provocare mai mare venita din partea partidelor eurosceptice, informeaza dpa. Milioane de alegatori…

- Partidul Liberal-Democrat din Marea Britanie a dezvaluit joi noul sau slogan de campanie pentru alegerile europene: ''La naiba cu Brexitul'', informeaza AFP. Cu acest slogan pe un ton foarte familiar, acest partid centrist, care a inregistrat rezultate bune in alegerile…

- Videoclipul "Alege-ți viitorul", parte a campaniei PE bazate pe sentimentul solidaritații, a adunat, la o saptamana de la lansare, 75 de milioane de vizualizari, cifre record pentru o campanie instituționala. Clipul de trei minute este subtitrat in toate cele 24 de limbi oficiale ale UE. De asemenea,…

- Tribunalul București a dispus sesizarea Curții Constituționale cu privire la constituționalitatea articolelor din legea alegerilor pentru Parlamentului European care obliga partidele sa adune 200.000 de semnaturi și interzice unui cetațean sa semneze mai mult de o lista, potrivit unei decizii consultata…

- Administratia Vladimir Putin depune eforturi pentru influentarea rezultatelor scrutinului organizat in tarile Uniunii Europene pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, avertizeaza serviciile de informatii din Germania, citate de agentia DPA, de postul NTV si de publicatia Der Spiegel,…

- Reprezentanții PSD au depus marți listele cu 1,3 milioane de semnaturi, precum și lista de candidați pentru alegerile europarlamentare la Biroul Electoral Central. Rovana Plumb, prima pe lista candidaților Partidului Social Democrat, a declarat ca va veni in Parlamentul European dupa șapte ani de absența…

- In condițiile in care majoritatea cetațenilor europeni doresc sa fie in UE și se bucura de avantajele Uniunii Europene, totuși mulți nu participa la aceste alegeri. De aceea, reprezentanții Parlamentului European invita cetațenii europeni, inclusiv pe cei din Romania, sa ...

- Regulamentul european privind frontierele externe si Garda de coasta, sistemul comun european privind azilul si relocarea, cooperarea Uniunii Europene cu statele terte si raspunsul la amenintarile teroriste si...