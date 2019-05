Europarlamentare si referendum. Prezenta la urne la ora 18

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a inceput, joi, expedierea materialelor necesare votarii in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European si referendumul national pe teme de Justitie si mentioneaza ca acesta este cel mai mare numar de buletine de vot expediate in strainatate - peste 4 milioane.…

- Pentru partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale, pragul electoral de atribuire a mandatelor reprezinta partea intreaga din procentul de 5% din totalul voturilor valabil exprimate in tara si strainatate pentru respectivele…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au votat, vineri, in favoarea Aliantei 2020 USR PLUS, a anuntat presedintele PLUS, Dacian Ciolos, pe pagina sa de Facebook. Alianta 2020 USR PLUS a depus vineri contestatie la Inalta Curte de Casatie si Justitie in urma deciziei Biroului Electoral…

- Dupa ce si-au manifestat verbat nemultumirea iscata de respingerea, in cursul zilei de joi, a inregistrarii Aliantei 2020 USR-PLUS pentru alegerile europarlamentare, useristii si liberalii au facut unalt pas: au contestat decizia Biroului Electoral Central in instanta. Odata formulata contestatia in…

- Presedintele PMP Eugen Tomac anunta ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a trimis la Curtea Constitutionala sesizarea PMP cu privire la neconstitutionalitatea infiintarii Biroului Electoral Central in perspectiva alegerilor europarlamentare. PMP a contestat la ICCJ decizia de excludere din randul…

- Au fost alesi cei cinci judecatori ai ICCJ membri ai Biroului Electoral Central pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, prin tragere la sorti, efectuata vineri la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie....

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a desemnat vineri, prin tragere la sorti, cei cinci judecatori din cadrul acestei instante care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare. In urma tragerii la sorti efectuate in sedinta publica de presedintele Instantei supreme,…

- Tragerea la sorti a celor cinci judecatori ai ICCJ membri ai Biroului Electoral Central pentru alegerile europarlamentare din 26 mai are loc astazi, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, scrie news.ro.Tragerea la sorti are loc in conformitate cu prevederile alrticolului 24 din Legea…