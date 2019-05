EUROPARLAMENTARE şi REFERENDUM 2019: AEP a prezentat paşii pe care trebuie să-i urmeze alegătorul, în 26 mai Autoritatea Electorala Permanenta a facut miercuri o simulare a procesului de votare la alegerile europarlamentare si la referendumul national care se vor desfasura in data de 26 mai, context in care au fost prezentati pasii pe care alegatorii trebuie sa ii urmeze atunci cand se vor prezenta la urne. Vezi si EUROPARLAMENTARE 2019: Detalii despre […] Citește EUROPARLAMENTARE si REFERENDUM 2019: AEP a prezentat pasii pe care trebuie sa-i urmeze alegatorul, in 26 mai in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol: alba24.ro

