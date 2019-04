Europarlamentare. Sâmbătă începe campania electorală Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe sambata, la ora 7,00, si se incheie pe 25 mai, la ora 7,00. In campania electorala, competitorii electorali isi pot pune afisele numai in locurile speciale pentru afisaj. Pe un panou electoral, fiecare competitor electoral poate aplica un singur afis. Un afis electoral amplasat in locurile prevazute nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura. Ce tipuri de afise sunt interzise Ce tipuri de afise sunt



