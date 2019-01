Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile europarlamentare vor fi un test pe care cetatenii romani il vor da in acest an pentru a confirma sustinerea lor pentru o Romanie europeana, a declarat presedintele USR, Dan Barna, la finalul unei intrevederi avute, joi, cu ambasadorul francez in tara noastra, Michele Ramis, si ministrul…

- „Adunarea Nationala” (“Rassemblement national”, RN), gruparea de extrema-dreapta din Franta, a numit un purtator de cuvant in varsta de 23 de ani pentru a conduce campania partidului la alegerile europarlamentare, a informat Louis Aliot, vicepresedintele partidului, scrie Politico, relateaza News.ro.„Va…

- Partidul Comunist Francez a anunțat luni ca va include reprezentanți ai ”vestelor galbene” pe lista cu care partidul va candida la alegerile europarlamentare din 2019, anunța Politico . ”Pe listele noastre se vor regasi reprezentanți ai sindicatelor și Veste Galbene. Nu putem intra in alegeri fara sa…

- Presedinta Adunarii Nationale franceze (fostul Front National), Marine Le Pen, i-a cerut sambata sefului statului, Emmanuel Macron, raspunsuri 'puternice' la 'suferinta sociala' exprimata de 'vestele galbene', care au manifestat din nou sambata in Franta, transmite AFP, potrivit Agerpres. 'Trebuie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti in Belgia ca alegerile europene din mai anul viitor ii va departaja 'pe cei care cred inca in Europa si cei care nu mai cred in ea', considerand fundamentala aceasta opozitie intre progresisti si nationalisti, relateaza AFP. 'Aceasta lupta intre…

- Ultimele sondaje de opinie dau frisoane Bruxelles-ului: Liga Nord, partidul lui Matteo Salvini, și Adunarea Naționala, fostul Front Național așl lui Marine Le Pen, sunt pe primele locuri in Italia și, respectiv, Franța.

- Lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen i-a urat luni "succes" presedintelui ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, in timp ce partidul prezidential si partidele de stanga din Franta si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu victoria candidatului extremei drepte braziliene, informeaza AFP, informeaza…