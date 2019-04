Stiri pe aceeasi tema

- Silvio Berlusconi a fost internat de urgența, marți dimineața, in Milano pentru o colica renala acuta. Apropiații fostului premier susțin, insa, ca va fi externat in cursul zilei și ca va participa la prezentarea candidaților partidului sau Forza Italia. Berlusconi a fost transportat cu ambulanța la…

- Premierul Viorica Dancila a raspuns la atacul presedintelui Klaus Iohannis la adresa PSD. Liderul de la Palatul Victoria a subliniat ca seful statului a facut din sedinta solena un eveniment de „campanie electorala”.

- Seful de campanie al lui Donald Trump, Brad Parscale, vine in Romania pe data de 21 martie pentru a participa la o conferinta organizata in aceeași zi, de la ora 18:00, in Aula Academiei Romane- ”Making political marketing great again”. „In data de 21 martie 2019, domnul Brad Parscale, managerul de…