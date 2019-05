Stiri pe aceeasi tema

- Fortele proeuropene sunt in continuare dominante in Parlamentul European dupa alegerile europene desfasurate in perioada 23-26 mai in cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, desi popularii si socialistii europeni - principalele doua grupuri europarlamentare in ultimii cinci ani - au inregistrat…

- Prezenta la alegerile pentru Parlamentul European la nivelul Uniunii Europene ar urma sa creasca pentru prima data si sa ajunga la 51%, conform datelor din 27 din cele 28 de state membre ale blocului comunitar, a anuntat duminica Parlamentul European. Partidul Popular European (PPE) a câştigat…

- Reporterul Libertatea, Andreea Archip, se afla la Helsinki, una dintre cele mai nordice și avansate capitale ale Uniunii Europene. Daca in prima partea a zilei, Andreea ne-a ținut la curent cu felul in care se desfașoara alegerile in Estonia, o fosta republica ex-sovietica, de aceasta data relateaza…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a exprimat duminica speranta ca alegerile europarlamentare sa intareasca fortele politice anti-imigratie in Europa, relateaza Reuters. "Sper sa fie o schimbare in spatiul public european in favoarea partidelor politice care vor oprirea migratiei", a declarat presei la…

- Salvati Copiii Romania a adus in atentia candidatilor la alegerile europene principalele teme si probleme cu care se confrunta copiii din Romania, invitandu-i sa isi defineasca pozitia fata de fenomene ca violenta asupra copilului, protectia socio-economica, drepturile copiilor in situatie de migratie/azil.…

- Europenii vor merge la urne spre sfarsitul acestei luni pentru un vot continental care va avea mari efecte si in plan national. Intre 23 mai si 26 mai, toti membrii Uniunii Europene vor organiza alegeri pentru Parlamentul European. Desi alegerile se vor concentra in special pe problemele continentale,…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene vor avea un summit special in data de 28 mai pentru a evalua rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European, prevazute pentru 23-26 mai, a anuntat joi cancelarul austriac, Sebastian Kurz, la finalul reuniunii Summitului informal al UE de la Sibiu. Summitul,…

- George Simion este singurul candidat independent la alegerile europarlamentare 2019 care a reusit sa stranga semnaturile necesare pentru a-si depune candidatura. "Pana ieri am stat cu emotii ca nu reusesc sa le strang, dar au venit semnaturi din toate colturile tarii si din diaspora. E foarte…