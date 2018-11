Europarlamentare. ALDE, campanie împotriva naționaliștilor și populiștilor ''Trebuie sa castigam in dauna populistilor si a nationalistilor in toata Europa'', a spus in discursul sau presedintele grupului liberal din Parlamentul European, belgianul Guy Verhofstadt. A sosit momentul sa incepem lupta pentru ''a salva sufletul Europei'', a adaugat el, inainte de a-i ataca pe conservatorii din Partidul Popular European (PPE) pentru ca, la congresul lor incheiat joi la Helsinki, nu au exclus din acest partid european Fidesz-ul condus de Viktor Orban.



''Pentru ca Orban continua sa faca parte din clubul lor, (popularii n.red) au pierdut orice autoritate morala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

