- Alianta 2020 USR PLUS incheie campania electorala in Parcul Izvor cu un miting electoral la care va fi prezent si liderul ALDE din Parlamentul European Guy Verhofstadt. Este un eveniment atipic, organizatorii anuntand ca participantii pot sta pe iarba, la picnic, pot juca badminton cu reprezentantii…

- Evenimentul va fi deschis la ora 16,00 de un concert, iar de la ora 19,30 vor fi discursurile presedintilor celor doua partide, Dan Barna si Dacian Ciolos, si ale candidatilor la europarlamentare, conform unui comunicat transmis de Alianta 2020 USR PLUS. Organizatorii anunta ca mitingul va fi unul…

- Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, va fi prezent la mitingul Alianței 2020 USR PLUS care va avea loc vineri, 24 mai, din București. Este ultima actiune de campanie a Aliantei, care anunta ca acest miting va fi diferit fața de mitingurile clasice ale vechilor partide politice, pentru…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat marti seara ca a semnat protocoalele care vizeaza organizarea unor evenimente publice in Capitala de catre PSD, PNL si USR. "Legat de manifestatii, in primul rand, ca primar general, eu mi-as dori ca acelea care vor fi organizate la Bucuresti, in zilele urmatoare,…

- "Vedem in ultima perioada ca valul de violenta creste si nu e de bun augur. (...) Legat de manifestatii - ca primar general mi-as dori ca cele ce se vor organiza la Bucuresti in zilele urmatoare sa fie toate evenimente pasnice, asa cum au fost asumate de organizatori. Pe 18 mai s-a aprobat deja in…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminica, la mitingul electoral al Aliantei USR PLUS desfasurat la Cluj, ca in 2020 alianta pe care o reprezinta va da Romaniei "cel mai competent si onest" prim-ministru. "Este primul miting electoral al Aliantei USR PLUS. Nu e putin lucru. E inceputul unui…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca Romania nu sufera de lipsa de resurse, problema majora fiind legata de "proasta si iresponsabila alocare a resurselor pe care le aveam", informeaza Agerpres.Citește și: Piața imobiliara inregistreaza o noua creștere "Am vazut zilele trecute…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca decizia CCR ”deschide calea ca la alegerile europarlamentare din 26 mai sa avem și referendumul , referendumul pe justiție fudamental pentru Romania”, potrivit Mediafax. „CCR a admis sesizarea președintelui la modificarea Legii electorale,…