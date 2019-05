Europarlamentare 2019. Vasile Blaga: PSD este rănit ''Nu mai este PSD-ul acela de speriat. E ranit, e in cea mai slaba forma din ultimii 30 de ani. Nu am avut niciodata ocazia ca acum sa il punem jos. I-ati vazut si ieri, la Iasi, nu si-au putut tine mitingul decat aparati de jandarmi. Primul-ministru fugea prin Cluj, poate astazi fuge prin Arad. Nu ii doresc asta, nu ii vreau raul niciunei femei. Dar trebuie sa invingem PSD si nu il putem invinge doar cu lozinci. Trebuie sa invingem PSD si il vom invinge daca vom merge din casa in casa si sa le aratam oamenilor cinstit cine sunt astia si ce facem noi. Oamenii intreaba: de ce voi si nu ei? Noi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

