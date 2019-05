Europarlamentare 2019. Theresa May, dezamăgită de rezultatele conservatorilor ''Este o noapte foarte dezamagitoare pentru conservatori. Deputati europeni excelenti si-au pierdut locurile, candidati excelenti au fost invinsi (...) Aceasta arata cat de important este sa gasim un acord pentru Brexit'', a scris Theresa May pe Twitter. ''Sper sincer ca aceste rezultate vor fi in centrul dezbaterilor in parlament'', a adaugat ea. Theresa May si-a anuntat vineri demisia, dupa ce nu a reusit sa aduca la un consens deputatii ei conservatori care au dezaprobat acordul privind Brexitul incheiat cu UE, unii considerand ca acesta nu prevede o separare clara de UE, altii ca,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

