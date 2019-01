Cititorul DC News ne spune ca in autoprezentarea Ramonei Strugariu, aceasta spune ca de patru ani ani lucreaza ca șefa de cabinet la europarlamentarului Monica Macovei, insa pe site-ul Parlamentului European figureaza ca asistenta. Apoi cititorul susține ca Ramona Strugariu a declarat ca are "18 ani de experiența in domeniul politicilor publice și al managementului de programe și de proiecte in cadrul instituțiilor UE și organizațiilor internaționale" și ne scrie ca acest lucru nu este adevarat. De asemenea, cel care ne-a trimis email-ul spune ca Strugariu lucreaza la Parlamentul European doar…