Europarlamentare 2019. Sondaj controversat în PNL. Săftoiu: De ce, Ludovic? ”De ce, Ludovic? Sondajul de opinie comandat de PNL, pentru masurarea sociologica a candidaților pentru alegerile europarlamentare din luna mai 2019, a fost aprobat in BPN, și reprezinta unul dintre criteriile importante, pentru stabilirea listei finale a liberalilor care vor reprezenta Romania la Bruxelles. Ma numar printre cei 46-47 liberali din intreaga țara, care și-au depus, la termen, candidatura pentru alegerile menționate. Am inregistrat un dosar care cuprinde un CV profesional, activitatea politica in PNL, precum și proiectul politic personal pentru Bruxelles. Ca toți… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

