Europarlamentare 2019. Social-democraţii germani asigură că rămân în coaliţia de guvernare SPD a suferit duminica o dubla umilinta, pe langa cele numai 15,8 procente obtinute la europarlamentare - cu 11 puncte procentuale mai putin fata de 2014 si care ii plaseaza pe social-democrati pe locul trei, dupa Verzi -, partidul a pierdut si scrutinul regional din landul Bremen pentru prima data dupa 73 de ani. ''Am ajuns pentru prima data pe locul trei intr-un scrutin national si acesta este un moment dur pentru noi toti'', a recunoscut in fata presei sefa partidului, Andrea Nahles, care a convocat pentru 3 iunie o reuniune cu conducerea formatiunii pentru a discuta strategia electorala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

