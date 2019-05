Stiri pe aceeasi tema

- Razboi total in Opoziție. Cum voturile se sparg intre PNL și Alianța 2020 (USR+PLUS) miza alegerilor devine una serioasa. Razboiul intre cei doi colegi din Opoziție se duc cu toate armele... sondaje, media, rețelele sociale și nu numai.In Sectorul 5 cei de la USR le doresc colegilor lor de…

- Acuzatii grave, lansate vineri de seful PNL Timis, Nicolae Robu, la adresa PSD. Conform acestuia, la spitalul din Jebel au fost distribuite catre bolnavi mai multe cereri prin care se solicita deplasarea urnei mobile, una dintre cererile prezentate de Robu avand aplicata, in mod ciudat, o stampila a…

- Cetatenii cu drept de vot din Uniunea Europeana aleg, in perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor institutii ale UE in cursul acestui an. Astazi, scrutinul din cadrul alegerilor europarlamentare 2019 se desfasoara in Irlanda…

- Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a declarat, joi, ca, prin votul pe care il vor da la alegerile europarlamentare de duminica, romanii isi construiesc destinul pentru urmatorii 10 ani. Liderul PNL Neamt a explicat ca, incepand cu alegerile europarlamentare, urmeaza un…

- Candidatul PNL pe prima pozitie a listei pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat marti, la Buzau, ca vor merge la urne pe 26 mai "cel putin 500.000 de romani din diaspora", ceea ce va face ca prezenta la vot sa fie mult mai mare decat la precedentele alegeri europarlamentare."Va…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, estimeaza ca prezenta la vot la alegerile europarlamentare va fi de aproximativ 50% si spune ca Ministerul de Externe va deschide, si de aceasta data, foarte putine sectii de votare in Diaspora. ''Pe cercetarile noastre sociologice, prezenta la vot va fi in jur…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, sâmbata la Fetești, ca prezența la vot la alegerile europarlamentare din 26 mai va fi undeva la aproximativ 50%, potrivit estimarile facute de partidul pe care îl conduce, transmite Mediafax.„Pe cercetarile noastre sociologice, prezența…

- ​Opoziția acuza PSD ca vrea sa blocheze votul la referndumum prin oraganizarea de secții separate fața de europarlamentare. „Nu au niciun fel de temei. Vom considera orice tentativa de modificare a legii ca pe o tentativa de a limita dreptul la vot”, a declarat, pentru HotNews, președintele…