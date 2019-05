Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat, luni, rezultatele parțiale centralizate pana la 14.27, PNL obținand un scor de 26,95% , PSD - 23,44% , iar Alianța 2020 USR-PLUS a obținut 20,08%.Purtatorul de cuvant al BEC, Marian Muhuleț, a prezentat rezultatele oficiale parțiale la alegerile ...

- Biroul Electoral Central a anunțat rezultatele pentru ora 10.23 la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Iata clasamentul oficial de la Biroul Electoral Central: PNL – 26,23% PSD – 23,68% USR-PLSU: 20,51% Pro Romania: 7,01% UDMR: 6,27% PMP: 5,55% ALDE: 4,24% The post EUROPARLAMENTARE 2019.…

- PNL se situeaza pe primul loc la alegerile europarlamentare, dupa numararea a 1.445.781 din cele 8.954.959 exprimate la scrutinul de duminica, anunța Biroul Electoral Central. Dupa numararea voturilor exprimate la 5.800 de sectii, respectiv 1.445.781 voturi, PNL a obtinut 29.3%, iar PSD – 27%. Pe locul…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot, duminica, la ora 14.00, in cadrul alegerilor…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE Biroul Electoral Central anunta ca duminica, pana la ora 11.00, au votat 10,58 % dintre alegatori…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat joi ca Partidul National Taranesc Crestin Democrat (PNȚCD) si Partidul Ecologist Roman (PER) sustin lista PSD la europarlamentare. “In aceste zile, am avut mai multe discuții cu președinții PNȚCD și Partidului Ecologist Roman care au decis, in condițiile in care…

- Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) a depus, marti, la Biroul Electoral Central, listele cu cele aproximativ 400.000 de semnaturi si lista candidatilor la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat ca formatiunea propune romanilor…

- Partidul Social Democrat a depus lista candidaților pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc in 26 mai 2019. Codrin Ștefanescu a facut primele declarații dupa ieșirea de la Biroul Electoral Central. „Am depus 1. 330. 995 de semnaturi. In doar o saptamana, atat ne-am alocat pentru strangerea…