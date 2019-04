Europarlamentare 2019: Probleme cu lista sectiilor de vot din Diaspora publicata de MAE Romanii aflati peste hotare vor avea la dispozitie mai multe sectii de votare, la alegerile europarlamentare din luna mai, insa aceasta suplimentare nu a fost lipsita de peripetii, iar neclaritati exista chiar si la ora actuala.



De exemplu, adresa sectiei de vot din Malmo (Suedia) publicata pe site-ul MAE nu este aceeasi cu adresa publicata pe site-ul Ambasadei Romaniei in Suedia.



"Astazi am observat ca adresa anuntata de MAE pare cea gresita, dar nu mai stie nimeni nimic. Noi am printat pliante cu adresa gresita pe plan local din banii nostri ca sa ne anuntam conationalii.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

