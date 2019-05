Europarlamentare 2019. Premierul miliardar ceh Andrej Babis, favorit în ciuda unui val de proteste antiguvernamentale Inculpat pentru presupusa frauda cu subventii europene, Babis, in varsta de 64 de ani, este vizat de asemenea de o ancheta a UE asupra unui posibil conflict de interese intre activitatile sale politice si afacerile sale. Zeci de mii de cehi au iesit in strada recent pentru a-i cere demisia, dar si pe cea a noului ministru al Justitiei, suspectat ca vrea sa opreasca anchetele impotriva sa. ANO, care numara in prezent doar doi eurodeputati, ar urma sa castige alegerile europene, cu peste 25% din voturi, inaintea partidului de dreapta ODS si Partidului Piratilor, fiecare cu 14%, conform… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au participat luni la manifestatii la Praga si Brno, pentru a protesta fata de noul ministru de Justitie, pe care il acuza ca ar intentiona sa il ajute pe premier impotriva unui caz de frauda.

- Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite…

- Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite…

- Speranțele noastre ca meciul de dublu va fi doar unul de palmares au fost naruite de Pauline Parmentier. Imprevizibila jucatoare franceza a trecut de Irina Begu (6-3, 2-6, 6-2), a amanat sentința in semifinala de la Rouen și a facut publicul gazda sa viseze cu ochii deschiși la finala cu Australia.…

- Politia ceha recomanda punerea sub acuzare a premierului, miliardarul Andrej Babis, pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro, a anuntat miercuri un purtator de cuvant, relateaza AFP."Ancheta este terminata si dosarul complet a fost inaintat…

- Matteo Salvini, vicepremier in guvernul italian si lider al extremei drepte din peninsula, a discutat la Praga despre politica "dezastruoasa" a UE cu seful extremei drepte din Cehia, Tomio Okamura, a anuntat acesta vineri, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Tomio Okamura a profitat de ocazie…

- Matteo Salvini, vicepremier in guvernul italian si lider al extremei drepte din peninsula, a discutat la Praga despre politica "dezastruoasa" a UE cu seful extremei drepte din Cehia, Tomio Okamura, a anuntat acesta vineri, relateaza AFP. Tomio Okamura a profitat de ocazie pentru a-si invita…

- Sorin Cârtu a fost numit presedintele clubului Universitatii Craiova. Prezentarea oficiala, la care va participa si Marcel Popescu, va avea loc marti, ora 11:15, la stadionul „Ion Oblemenco”, informeaza News.ro.Produs al scolii de fotbal craiovene, Cârtu a facut junioratul…