Europarlamentare 2019. Pe cine vor oamenii în Parlamentul European Cetatenii europeni au fost chestionati cu privire la aspecte cum ar fi inclinatia lor de a merge la vot in alegerile pentru Parlamentul European, preocuparile legate de frauda si manipulare electorala sau participarea la viata politica.



Intrebati despre factorii care ii determina sa mearga la urne la 26 mai anul viitor, 43% din europeni mentioneaza importanta de a fi informati despre UE si despre impactul asupra vietii lor cotidiene, dar si profilul candidatilor. 31% ar aprecia pozitiv un procent mai mare de candidati tineri si 20% vor mai multe femei pe listele electorale, in timp

Sursa articol si foto: dcnews.ro

