- Alianta 2020 USR PLUS organizeaza vineri in Parcul Izvor un miting electoral la care va fi prezent si liderul ALDE din Parlamentul European Guy Verhofstadt. Evenimentul va fi deschis la ora 16,00 de un concert, iar de la ora 19,30 vor fi discursurile presedintilor celor doua partide, Dan Barna si Dacian…

- Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, va fi prezent la mitingul Alianței 2020 USR PLUS care va avea loc vineri, 24 mai, din București. Este ultima actiune de campanie a Aliantei, care anunta ca acest miting va fi diferit fața de mitingurile clasice ale vechilor partide politice, pentru…

- Mircea Badea a comentat imaginile de la Cluj-Napoca unde Dragoș Paslaru, membru PLUS, fost ministru in Guvernul Cioloș, a dansat la miting. "Cand vin la emisiuni, sunt tot timpul constipați, par chinuiți de durere ca-s probleme in justiție, ca e corupție etc, fac ca toate visele, dar la mitingul…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, si presedintele USR, Dan Barna, au prezentat joi oferta Aliantei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare, printre obiective numarandu-se crearea unui mecanism aplicabil in toate statele membre de monitorizare a derapajelor fata de statul de drept, dupa modelul…

- Dacian Ciolos, presedintele PLUS, care deschide lista aliantei pentru europarlamentare, a declarat ca ''astazi se face un pas in plus pentru a scapa Romania de hotie si de penali'' si se propune romanilor o adevarata alternativa politica. "Astazi facem un pas in plus pentru a scapa Romania…

- Alianta dintre Uniunea Salvati Romania si PLUS a depus, marti, la Biroul Electoral Central, 500.000 de semnaturi, pentru participarea la alegerile europarlamentare din 26 mai. "Astazi facem un pas in plus pentru a scapa Romania de hotie si de penali si pentru a reincepe drumul Romaniei spre Europa,…

- ”Haideți la vot și votați cum va indeamna conștiința!”. Acesta este principalul mesaj transmis salajenilor, implicit zalauanilor, de Dacian Cioloș, (președintele PLUS) candidatul de pe prima poziție al Alianței 2020 USR PLUS la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Principalii candidați ai Alianței…

