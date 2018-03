Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele alegeri parlamentare europene vor avea loc in cele mai multe tari pe 26 mai 2019, au convenit guvernele europene marti, relateaza Reuters.Citește și: ULTIMA ORA - Camera Deputaților a adoptat o importanta OUG: Decont in loc de tichete de vacanța Data, propusa de Parlamentul…

- Parlamentul European vrea ca bugetul de cheltuieli al Uniunii Europene sa fie majorat de la 1% din PIB-ul UE in prezent, la 1,3%, astfel incat el sa poata acoperi gaurile lasate de Brexit fara ca fondurile structurale acordate celor mai sarace tari din Uniune sa fie afectate si fara ca noile prioritati…

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare. Iulian Dumitrescu…

- Reuters: Liviu Dragnea este subiectul unei investigatii in Brazilia Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Presedintele Partidului Social-Democrat (PSD) si presedinte al Camerei Deputatilor din Parlamentul României, Liviu Dragnea, este subiectul unei investigatii derulate în…

- Eurodeputata portugheza Ana Gomes, un nume pe care il auzim tot mai des in Romania, pentru ca ii critica fara menajamente pe colegii social-democrati de aici si pe fosta sa colega din Parlamentul European, devenita premierul Romaniei. Intr-un interviu pentru Digi24, Ana Gomes a lansat un atac fara…

- Eveniment pro-european, in Arges. Astazi, steagul Uniunii Europene, primit de la Parlamentul European, de la Bruxelles, soseste la Pitesti. Momentul va fi urmat de un miting de protest la adresa Guvernului Dancila.

- ”In primul rand, ma mir ca aceasta doamna vorbește. Credeam ca e muta. In atația ani in care am fost impreuna in grupul socialist in Parlamentul European, eu nu am auzit-o sa deschida gura vreodata. Da, mi s-a transmis ce spune acum despre mine și m-a apucat rasul. Sunt, intr-adevar, membru neretribuit…

- Europarlamentarul PSD Daciana Sarbu a refuzat sa respecte linia politica dictata de Liviu Dragnea membrilor sai din Parlamentul European in ceea ce privește votul cu privire la activarea Articolului 7 in cazul Poloniei.

- Filmul „Scurtcircuit” in Parlamentul European. Cei care au vizionat filmul care are in centru tragedia de la Materninatea Giulești au spus ca tema este universala: ce s-a intamplat in Romania se putea intampla oriunde in lume. Un scurtcircuit care a indurerat toata Romania. Șase bebeluși nascuți prematur…

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, Laurențiu Rebega, europarlamentar, a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Cernat, transmite: Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european…

- Vicepresedintele Comisiei pentru Educatie si Cultura din Parlamentul European, Mircea Diaconu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Sighisoara, ca desi in urma cu un an s-a discutat la Bruxelles pe marginea infiintarii unui SMURD al Patrimoniului, pentru interventii specializate…

- Timpul pe care un politist il petrece acasa asteptand un posibil telefon din partea angajatorului, pentru a se prezenta de urgenta la serviciu, trebuie considerat "timp de lucru" si platit ca atare, a decis zilele trecute Curtea de Justitie a UE. In Romania, de la 1 ianuarie politistii sunt fortati…

- Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea sefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizata de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protectia frontierelor. Nu ne protejam…

- Jurnaliștii de la Digi24 au stat de vorba cu mai mulți europarlamentari romani dupa conferința de presa comuna a premierului Viorica Dancila și a președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani. Cel din urma i-a transmis prim-ministrului roman ca țara noastra trebuie sa continue lupta anticorupție.…

- In ceea ce privește marile companii, Norica Nicolai susține ca ele „sunt corecte in masura in care in țarile lor li se permite sa dea mita pentru a obține contracte in strainatate, cum este Germania de exemplu. Cu singura condiție sa o evidențieze in contabilitate. De aceea m-am și mirat ca fost…

- Premierul Viorica Dancila i-a numit “autisti”, joi seara, intr-o emisiune la Antena 3, pe cei despre care spune ca “dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”. “(…) Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, in care informatia sa fie luata de la Guvern…

- Europarlamentarul Daniel Buda, membru in Comisia pentru Agricultura și dezvoltare Rurala din Parlamentul European, dar și in alte patru comisii importante, s-a aflat, joi, la Zalau, unde a prezentat in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL cateva aspecte legate de problemele extrem de grave cu…

- Potrivit liderului MIERT, Oltean Csongor, cei sase tineri au fost alesi în urma analizarii a 18 candidaturi. "Tinerii fac parte din organizatiile noastre. Asociatia MIERT are 19 asociatii judetene, din care acesti tineri au fost selectati. Au fost 18 tineri care si-au depus candidatura,…

- Un deputat PSD le-a pus gand rau eurodeputaților care au criticat PSD in PE: Face proiect de lege pentru pedepsirea celor care iși denigreaza țara. Deputatul Razvan Rotaru spune ca sanctiunile ar urma sa fie aplicate tuturor demnitarilor romani, fie ca fac parte din structurile nationale sau de cele…

- Pentru un roman din cinci situatia financiara este un bun motiv de a continua sau de a opri o relatie sentimentala, in timp ce femeile par mai relaxate: doar una din 10 ar da papucii prietenului din motive ce tin de bani, se arata in Raportul Consumatorilor privind Platile Efectuate, transmis ieri.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca în perioada 20-12 februarie va avea, la Bruxelles, discutii cu presedintele Comisiei Europene si cu presedintele Parlamentului European, cu care va discuta inclusiv despre dezbaterea pe tema Justitiei, de

- Ministrul Agriculturii a vorbit despre componenta noului Guvern, proaspat instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnalistilor de la AGERPRES, in cadrul unui interviu, care este parerea lui cu privire la faptul ca Executivul este condus, in premiera, de o femeie. AGERPRES: Romania are pentru…

- Premierul Viorica Dancila critica felul in care s-a desfasurat dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, in care ministrul Tudorel Toader nu a fost lasat sa vorbeasca. Dancila spune ca va merge la Bruxelles si le va transmite acel repros si presedintilor Comisiei Europene…

- Atac etrem de dur din Parlamentul European la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea. Nici Guvernul Viorica Dancila nu e menajat deloc de europarlamentarul Monica Macovei.Citeste si: Primele IMAGINI cu avionul israelian doborat de sirieni: Situatia este extrem de GRAVA / VIDEO "Guvernul-marioneta…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a declarat vineri ca Viorica Dancila „a facut foarte bine ca a ramas la sedinta de Guvern unde au fost adoptate proiecte importante”, in loc sa mearga la dezbaterea din Parlamentul European. Acesta a precizat, intr-un interviu la RFI, ca „femeile de serviciu din scolile…

- Calin Popescu Tariceanu considera ca "ar fi greu de imaginat ca un lider al Partidului Democrat din Statele Unite in vizita la Bruxelles sa afirme despre criticile dure pe care presedintele republican Trump le-a adus Departamentului de Justitie din SUA, nu mai devreme de saptamana trecuta, ca reprezinta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi sear[ ca în dezbaterile din Parlamentul European despre legile justitiei au fost spuse "multe inexactitati, multe neadevaruri", fiind "un fel de furtuna într-un pahar cu apa".

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a fost citat de BBC in pagina electronica a publicației cu referire la dezbaterea de astazi de la Strasbourg privind imparțirea locurilor Marii Britanii din Parlamentul European post-Brexit.”Toata lumea știe ca Europa trebuie reformata, dar noi discutam aici…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a reiterat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, apelul Comisiei Europene ca Parlamentul Romaniei sa deschida dezbaterea privind modificarile la legile justitiei in linie cu recomandarile Bruxellesului si sa obtina un consens.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat convins marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde provin. "N-am senzatia (ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, n.red.),…

- Parlamentul European dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Conform ordinii de zi a sedintei, tema dezbaterii este „Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului…

- “La sfarșitul saptamanii trecute am mulțumit echipei ONRC pentru colaborare, profesionalism și loialitate. In cei aproximativ 5 ani de mandat, in calitate de director general adjunct al Oficiului Național al Registrului Comerțului, am susținut interesele instituției la reuniunile internaționale, am…

- Europarlamentara Renate Weber a afirmat, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de Intalnire” cu Radu Tudor, ca o europarlamentara romana a avut o expoziție la Bruxelles. Fara a menționa despre ce expoziție e vorba sau ce reprezentau fotografiile din Romania, europarlamentara liberala a pus aceasta…

- Protestele #rezist au ajuns la Parlamentul European, la Bruxelles, chiar la doi pași de sala de plen. Fotografiile care au facut inconjurul planetei au fost aduse in inima Europei, pentru ca, spun organizatorii expoziției „Romania in strada. Vrem justiție, nu corupție”, cei de aici trebuie sa aiba imaginea…

- Intr-o declarație comuna publicata miercuri pe site-ul Comisiei Europene, președintele CE Jean Claude-Juncker și primvicepreședintele CE Frans Timmermans au facut „apel” la Parlamentul Romaniei sa „regandeasca” legile justiției și au afirmat ca urmaresc „cu ingrijorare evoluțiile recente din Romania”.

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate de Eurostat, preluata de Agerpres. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, cere majoritatii guvernamentale PSD-ALDE-UDMR sa opreasca modificarile controversate la Codurile Penale, care starnesc ingrijorarea Comisiei Europene, altfel existand riscul ca Romania sa ia calea Poloniei. Declaratiile au fost…

- In cadrul vizitei sale la Bruxelles, Iurie Leanca a avut o serie de intaniri la Parlamentul European. Viceprim-ministrul a purtat discutii cu mai multi europarlamentari, printre care Sorin Moisa (PPE), Petras Austrevicius (ALDE), și Rebecca Harms (Grupul Verzilor).

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Declarație de presa Eurodeputatul Siegfried Mureșan: Modificarea legilor justiției din Romania va fi discutata in Parlamentul European. Legalizarea hoției este un Post-ul AGENDA EUROPEANA: Siegfried Mureșan (PMP) – Situația justiției din Romania, discutata in Parlamentul European apare prima data in…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan a declarat, joi, ca Parlamentul European va dezbate in sesiunea plenara din februarie situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmand ca decizia a fost luata in cadrul Conferintei presedintilor.

- Cine este Siegfried Mureșan. Europarlamentarul este una din propunerile PMP pentru funcție de premier, alaturi de Eugen Tomac . Potrivit site-ului personal, Siegfried Mureșan s-a nascut in Hunedoara. In 2004 a absolvit Academia de Studii Economice din București. A continuat studiile cu un Master in Științe…

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…

- Final de an parlamentar pentru senatorul social democrat, Nicolae Moga. Acesta si-a prezentat raportul de activitate pe 2017, unde a bifat, printre altele, 30 de initiative legislative si un vot impotriva propriului guvern. Incomod cand vine vorba sa respecte regulile de partid, senatorul constantean…