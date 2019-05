Europarlamentare 2019. Maramureş: Parteneriat politic reînnoit între PSD şi Coaliţia pentru Baia Mare "Azi, vorbim despre reinoirea unui parteneriat din anul 2016, (...) un parteneriat politic intre PSD si Coalitia pentru Baia Mare care sa fie asa cum a fost gandit in anul 2016, de sustinerea reciproca a proiectelor de dezvoltare a judetului Maramures si ale municipalitatii baimarene (...) Domnul primar are o anumita simpatie si doreste sustinerea listei PSD la alegerile europarlamentare. M-as bucura ca acest sprijin al unei persoane, a unei persoane care e aleasa de 70% dintre baimarenii care au participat la vot in 2016, sa se regaseasca si-n votul pe care baimarenii il vor da la alegerile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

