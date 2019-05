Stiri pe aceeasi tema

- Datorita opoziției lui Macron Divergentele dintre presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel slabesc sansele lui Manfred Weber, candidatul sustinut de aceasta la presedintia Comisiei Europene, si ar putea deschide calea pentru numirea unei femei la conducerea executivului…

- Liderii UE analizeaza posibilitatea ca directorul general al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva, sa fie urmatorul presedintele Comisiei Europene, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Această funcţie este una dintre cele trei poziţii de top din…

- Joi, 9 mai, a avut loc in Sibiu, cu mare fast, Summitul informal al Sefilor de Stat sau Guvern din Uniunea Europeana. La summit au participat sefi de stat sau de gurven din 27 de tari membre ale Uniunii, printre care: cancelerul Germaniei, Angela Merkel, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, prim-ministrul…

- Angela Merkel va fi foarte curtata în timpul summitului UE de pe 9 mai, cu doua saptamâni înaintea alegerilor europene. Numele ei circula pentru presedintia Consiliului si cancelarul va fi decisiva pentru nominalizarea urmatorului sef al Comisiei, potrivit Le Vif, citat de Rador.Negocierile…

- (corespondenta din Strasbourg) Cei 28 de șefi de stat și de guvern ai țarilor membre ale Uniunii Europene s-au reunit miercuri seara, la Bruxelles, in cadrul unui summit extraordinar organizat cu doar doua zile inaintea expirarii termenului suplimentar (12 aprilie) acordat Londrei pentru a gasi soluția…

- Timmermans a apreciat ca alegerile din mai pentru PE vor fi cele mai importante de la primul astfel de scrutin, in 1979, si vor fi „o lupta pentru sufletul Europei”, pentru ca vor raspunde la intrebarea daca „facem parte dintr-o Europa in care ne temem de cei diferiti si ne simtim in siguranta in spatele…

- CHIȘINAU, 28 feb - Sputnik. Aproximativ 17 state membre ale UE au creat o coaliție împotriva unei impulsionari comune franco-germane pentru reducerea restricțiilor privind libera concurența în cadrul Uniunii. © Sputnik / Артем ЖитеневMogherini: UE nu accepta limbajul forței și confruntarii…

- Partidul Fidesz de dreapta suveranista al premierului ungar Viktor Orbán nu-si mai are locul în Partidul Popular European (PPE), a declarat, vineri, fostul presedinte al Consiliului Europei, Herman Van Rompuy. Partidul lui Orban apartine familiei PPE, majoritara în Parlamentul European.…